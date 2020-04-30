Прем’єра пісні відбулася на Youtube-каналі групи.
Музиканти розповіли, що зараз працюють над безліччю важких рок-пісень для свого нового альбому, але в зв’язку з пандемією вирішили представити пісню Sign of Hope, яка має стати “символом надії” для слухачів.
“Через драматичну пандемію COVID-19 ми хочемо дати вам маленький “символ надії”, який виходить прямо з серця у важкі часи… Залишайтеся здоровим і в безпеці… Ми любимо вас”, — написали Scorpions в описі до відео.
Зазначимо, в 2015 році Scorpions випустила останній, 18-й альбом Return to Forever, приурочений до 50-річчя гурту. У 2016 році з групи пішов Джеймс Коттак. Його місце зайняв Міккі Ді.
У 2018 році гітарист Scorpions Рудольф Шенкер заявив, що група має намір випустити ще один альбом. У травні 2019 року вокаліст гурту Клаус Майне натякнув, що альбом, ймовірно, вийде в 2020 році.
- У листопаді минулого року мер Віталій Кличко і вокаліст групи Scorpions Клаус Майне прогулялися центром Києва.
- Раніше повідомлялося, що британська рок-група The Rolling Stones випустила першу за останні вісім років нову пісню “Living In A Ghost Town”. Вона про пандемію.