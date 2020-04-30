Легендарна група Scorpions вперше за кілька років представила нову пісню. Вона має стати "символом надії" в період пандемії COVID-19.

Прем’єра пісні відбулася на Youtube-каналі групи.

Музиканти розповіли, що зараз працюють над безліччю важких рок-пісень для свого нового альбому, але в зв’язку з пандемією вирішили представити пісню Sign of Hope, яка має стати “символом надії” для слухачів.

“Через драматичну пандемію COVID-19 ми хочемо дати вам маленький “символ надії”, який виходить прямо з серця у важкі часи… Залишайтеся здоровим і в безпеці… Ми любимо вас”, — написали Scorpions в описі до відео.

Зазначимо, в 2015 році Scorpions випустила останній, 18-й альбом Return to Forever, приурочений до 50-річчя гурту. У 2016 році з групи пішов Джеймс Коттак. Його місце зайняв Міккі Ді.

У 2018 році гітарист Scorpions Рудольф Шенкер заявив, що група має намір випустити ще один альбом. У травні 2019 року вокаліст гурту Клаус Майне натякнув, що альбом, ймовірно, вийде в 2020 році.