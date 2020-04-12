Сьогодні, 12 квітня, у великодню неділю в порожньому кафедральному соборі в Мілані виступить знаменитий тенор Андреа Бочеллі.

Про це повідомляє видання Variety.

Парафіяни не зможуть відвідати собор.

Подивитися виступ Андреа Бочеллі можна буде ввечері під час прямого ефіру на YouTube.

Бочеллі буде співати під акомпанемент соборного органіста Емануеле Віанелло. У списку творів значаться Ave Maria Шуберта та Sancta Maria Масканьї.

Трнасляція розпочнеться о 19:00 за місцевим часом (о 20:00 за Києвом).

“Я радий, що Андреа прийняв наше запрошення. Цього року Великдень буде зовсім інший для всіх нас. Радісне спокій, яке зазвичай настає в цей день, було сильно потривожене пандемією. Я впевнений, що незвичайний голос Бочеллі стане тим обіймами, якого нам не вистачає в ці дні, міцним, особливим обіймами, здатним зігріти серце Мілана, Італії і всього світу “, – сказав мер Мілана Джузеппе Сала.

Бочеллі – італійський співак, виконавець класичної і популярної музики. Його також вважають популяризатором оперної музики.