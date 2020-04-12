Про це повідомляє видання Variety.
Парафіяни не зможуть відвідати собор.
Подивитися виступ Андреа Бочеллі можна буде ввечері під час прямого ефіру на YouTube.
Бочеллі буде співати під акомпанемент соборного органіста Емануеле Віанелло. У списку творів значаться Ave Maria Шуберта та Sancta Maria Масканьї.
Трнасляція розпочнеться о 19:00 за місцевим часом (о 20:00 за Києвом).
“Я радий, що Андреа прийняв наше запрошення. Цього року Великдень буде зовсім інший для всіх нас. Радісне спокій, яке зазвичай настає в цей день, було сильно потривожене пандемією. Я впевнений, що незвичайний голос Бочеллі стане тим обіймами, якого нам не вистачає в ці дні, міцним, особливим обіймами, здатним зігріти серце Мілана, Італії і всього світу “, – сказав мер Мілана Джузеппе Сала.
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. On Easter Sunday (April 12, 2020 at 6PM UK), by invitation of the City and of the Duomo Cathedral of Milan, Italian global music icon Andrea Bocelli will give a solo performance representing a message of love, healing and hope to Italy and the world. . Click on link in bio to set your reminder
Бочеллі – італійський співак, виконавець класичної і популярної музики. Його також вважають популяризатором оперної музики.
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