Про це розповідають #Букви.

Крім того, що Каньє успішний музикант, він ще й успішний голлівудський підприємець.

Каньє у співпраці з Adidas створив власну лінію Yeezy – це лімітовані колекції спортивного одягу і взуття. Лінія користується величезною популярністю. І як тільки виходить якась новинка, її тут же змітають з магазинів.

Варто зазначити, що одяг лінії Yeezy – не дешевий.

Каньє з раннього дитинства тягнувся до музики і малювання.

Активно займатися музичною кар’єрою Каньє Уест почав ще на початку 2000-х років. Артист випустив свій дебютний альбом “The College Dropout” у 2004 році, другий альбом “Late Registration” у 2005-му, третій альбом “Graduation” у 2007-му, четвертий – “808s & Heartbreak” у 2008-му, п’ятий “My Beautiful Dark Twisted Fantasy “в 2010-му і шостий” Yeezus “- у 2013-му, у 2016-му -” The Life of Pablo”. Студійник – “YE” – був представлений у 2018 році.

Крім того, в 2011 році Уест разом з репером Jay-Z випустили спільний альбом “Watch the Throne”. А ще репер співпрацював з такими знаменитостями, як: Пол Маккартні, Ріанна, Лі Уейн, Майк Ді, Чарлі Вілсон, Common, Child Rebel Soldier та ін.

Каньє Уест є одним з найбільш продаваних артистів. Перші шість альбомів Каньє Уеста стали платиновими. У репера більше 20 нагород “Греммі”.

Каньє Уест одружений на Кім Кардашьян – недавно подружжя відсвяткувало 6-у річницю весілля. У Кім і Каньє народилося четверо дітей – доньки Норт і Чикаго, сини Сейнт і Псалм.