Про це повідомляється на сайті Української кіноакадемії.

Цього разу “Золоту Дзиґу” будуть вручати в 22 номінаціях – з’явилися дві нові: Відкриття року (її отримає режисер Антоніо Лукич) та Кращі візуальні ефекти.

Лідерами за кількістю номінацій стали фільми “Додому” (11), “Мої думки тихі” (9), “Гуцулка Ксені” (9), “Вулкан” (8) та “Захар Беркут” (7).

Ведучими онлайн-церемонії стануть телеведучі Дар’я Трегубова та Тимур Мірошниченко.

Гостями церемонії будуть Святослав Вакарчук та DZIDZIO.