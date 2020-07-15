Селена Гомес і Тревор Деніел випустили кліп на пісню Past Life.

Відео опубліковано на каналі Селени Гомез.

Це вже друга версія пісні. Сингл вийшов на початку березня і увійшов до дебютного альбому Деніела Nicotine.

Співавтором треку став Фіннеас О’Коннелл, брат Біллі Айлиш, який допомагає їй записувати пісні.

Трек за участю Селени Гомес був презентували в червні.

Кліп починається з Instagram-трансляції, що стала особливо популярною в період карантину. Далі в кадрі з’являються пейзажі і види, намальовані за допомогою комп’ютерної графіки.

Режисерами кліпу стали Ваня Хейнманн і Галь Муджа, які до цього працювали з Coldplay і Туве Лу.