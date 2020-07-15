Відео опубліковано на каналі Селени Гомез.
Це вже друга версія пісні. Сингл вийшов на початку березня і увійшов до дебютного альбому Деніела Nicotine.
Співавтором треку став Фіннеас О’Коннелл, брат Біллі Айлиш, який допомагає їй записувати пісні.
Трек за участю Селени Гомес був презентували в червні.
Кліп починається з Instagram-трансляції, що стала особливо популярною в період карантину. Далі в кадрі з’являються пейзажі і види, намальовані за допомогою комп’ютерної графіки.
Режисерами кліпу стали Ваня Хейнманн і Галь Муджа, які до цього працювали з Coldplay і Туве Лу.
- Раніше повідомлялося, що гурт “Время и Стекло” представила кліп на пісню Last Dance, яка стала їх прощальній. Як відомо, раніше вони заявили про припинення діяльності колективу.