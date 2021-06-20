Про це повідомляється на сайті Vogue.

На обкладинках зірка постала із білявим волоссям та у ефектних вбраннях.

Причиною знімань став запуск бренду косметики співачки Rare Beauty.

“Моя мета з Rare Beauty полягала в тому, щоб зруйнувати ці нереалістичні стандарти краси. Я на власному досвіді бачила, як ці неможливі стандарти краси впливають на моє психічне здоров’я, і я знаю багато людей, які думали так само. Через це для мене було важливо, щоб Rare Beauty могла створити безпечний, гостинний простір в красі – і не тільки, – який підтримує психічне благополуччя нашої спільноти”, – поділилася Гомес.

Фото: Vogue

В інтерв’ю зірка також розповіла, як пережила пандемію, а також зазначила, що готова повернутися на телебачення після тривалої відсутності на екранах.