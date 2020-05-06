Про це пише Hollywood Reporter.
Проєкт складатиметься з десяти епізодів, а зйомки пройдуть дистанційно. У кожній серії до актриси будуть приєднуватися різні шеф-кухаря. Разом вони готуватимуть страви різних кухонь світу та ділитимуться порадами і хитрощами кулінарії. Також в кожному випуску буде розказано про благодійність, яка пов’язана з їжею.
“Я завжди дуже голосно розповідала про свою любов до їжі. У мене сотні разів брали інтерв’ю, і коли запитували, ким би я була не будь співачкою, я відповідала – шеф-кухарем. У мене точно немає освіти в цій сфері, але, як і багато хто з нас, перебуваючи вдома, я все більше готую і експериментую на кухні”, – розповіла Гомес.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
- Раніше 27-річна співачка та актриса Селена Гомес знялася в сексуальній фотосесії, в якій приміряла вбрання від Moschino Couture, Morphew Collection, Vetements та Balenciaga. Фотографував зірку Ілай Расселл Ліннец.