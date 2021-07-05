Про це вона розповіла у своєму Instagram.
Виконавиця розробила власну колекцію для La’Mariette. Її подруги Тереза Мінгус і Морган Брутокао є дизайнерками цього бренду.
Колекція від Селени Гомес виконана у стилі стиль 70-х. Для всіх моделей обрана одна і та сама тканина у яскравих тонах.
Повідомляючи про колаборацію, зірка зазначила, що їй подобається те, що бренд La’Mariette виступає за позитивне ставлення жінок до власного тіла.
“Що мені подобається в цій торговій марці, це те, що вона прославляє жінок, які люблять своє тіло беззастережно, даруючи собі ту ласку, на яку вони заслуговують”, — написала співачка.
Загалом представлено сім товарів: злитий купальник, бра з чашечками і без, дві моделі нижньої частини бікіні, закритий топ та парео.
Примітно, що сама Селена виступила як модель для лукбуку цієї колекції.
- Напередодні Селена Гомес в новому образі знялася для липневих випусків австралійського та сінгапурського Vogue.