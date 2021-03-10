Про це зірка заявила в інтерв’ю Vogue.

Співачка розповіла, що відчула розчарування і зрозуміла, що не хоче все життя займатися музикою. Гомес зізналася, що деякі слухачі не сприймають її серйозно. Це наштовхує її на думки про завершення музичної кар’єри.

“Складно продовжувати займатися цим, коли тебе не сприймають серйозно. Іноді я думаю: а в чому сенс? Чому я продовжую?”, – поділилася співачка.

Зірка розповіла, що вважає своєю найвдалішою піснею композицію “Lose You to Love Me”. Також вона анонсувала вихід нового альбому, у якому обіцяє розкритися з іншого боку. Якщо й цей стиль не сподобається публіці, то Гомес піде зі сцени.