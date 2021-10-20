Канадська співачка Селін Діон скасувала концерти у США через серйозні проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомляє американський журнал The Variety.

За даними видання, Селін Діон страждає від постійних м’язових спазмів, які не дозволяють їй виступати. Лікар заборонив співачці навіть відвідувати репетиції. Спочатку Діон перенесла концерт у Лас-Вегасі, з 5 на 20 листопада.

Проте стан здоров’я зірки не поліпшився. Захід у Лас-Вегасі перенесли вдруге. Передбачається, що він відбудеться вже наступного року.

Співачка зробила заяву з приводу скасування концертів. Вона зазначила, що переймається через ситуацію, що склалася.

“Я засмучена. Ми з командою працювали над нашим новим шоу останні вісім місяців, і неможливість відкрити його у листопаді вкрай засмучує мене… Перепрошую всіх шанувальників, які планували приїхати в Лас-Вегас, за розчарування”, – зазначила Селін Діон.