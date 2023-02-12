Про це інформує WWD.

Британський співак з’явився в повністю чорному латексному вбранні, виготовленому на замовлення лондонським модним лейблом “Harri”. Засновником бренду є випускник-магістр Лондонського коледжу моди Харікрішнан Кіжатхіл Сурендран Піллай.

Спеціально виготовлене вбрання Сміта мало ефектний дизайн плечей і стегон. Співак, який цього року був номінований в категорії “Найкращий артист”, доповнив образ парою чорних чобіт на високих підборах в тон, однією сережкою з перлами праворуч і металевою – ліворуч.

“Для людей, які знайомі з індустрією моди, очевидно, що цей образ створив один із найпопулярніших дизайнерів у соціальних мережах вересневого тижня моди в Лондоні. Відео моделей, які танцюють і у незвичних витворах “Harri” з латексу, зібрали мільйони переглядів в Instagram і TikTok”, – повідомляють в масмедіа.

Зазначено, що в одному з інтерв’ю дизайнер, що народився в Індії, а тепер має свою студію в Лондоні, сказав: “Я б ніколи не продав ці латексні штани, але так, людям це подобається”.