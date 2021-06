Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Також лауреатами почесного “Оскара” стали сценарист-режисер Елейн Мей і норвезька актриса Лів Ульман.

“Одержувачі вплинули як на кіно, так і на суспільство”, – заявив президент Академії кінематографічних мистецтв і наук Девід Рубін.

Джексон, який зіграв Ніка Ф’юрі в “Месники” і інших фільмах Marvel, знявся більш ніж в 100 картинах. Він був номінований на “Оскар” за роль кілера в драмі режисера Квентіна Тарантіно “Кримінальне чтиво” 1994 року.

Ульман часто співпрацювала зі шведським режисером Інгмар Бергман. Вона з’явилася у фільмах “Персона”, “Пристрасть Анни”, “Крики і шепіт” та інших фільмах Бергмана. Ульман була номінована на кращу жіночу роль за фільм 1971 року “Емігранти” і фільм 1976 року “Обличчям до обличчя”.

Мей був номінований на “Оскар” за кращий адаптований сценарій для фільмів “Небеса можуть почекати” 1978 року і “Основні кольори” 1999 року.

У свою чергу, Гловер, зірка фільмів “Смертельна зброя”, отримає гуманітарну премію Жана Гершолта за його відстоювання справедливості і прав людини. В даний час він є послом доброї волі ЮНІСЕФ.

