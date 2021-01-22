Про це повідомляють #Букви.
Як відомо, на інавгурацію Байдена Сандерс прийшов у повсякденній куртці та в’язаних рукавицях. Фото Сандерса у задумливій позі стало вірусним, а сам сенатор — героєм тисячі мемів.
Кампанія сенатора вирішила скористатися успіхом задля благої мети. Команда Сандерса випустила унісекс-світшоти з бавовни та флісу з прінтом того самого вірусного фото.
Вартість товару — 45 доларів. Охочі зможуть замовити світшот на сайті маркету та отримати його поштою за 3-6 тижнів.
100% прибутку від продажу світшотів обіцяють перерахувати ініціативі Meals on Wheels Vermont, яка опікується доставкою їжі самотнім маломобільним людям.
- У день офіційної інавгурації у Вашингтоні було +5 °C. Та й зовнішній вигляд сенатора ну дуже контрастував із одягом запрошених гостей. #Букви зібрали найцікавіші меми із Берні Сандерсом.