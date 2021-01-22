Після інавгурації Джо Байдена американський сенатор зі штату Вермонт Берні Сандерс став справжньою знаменитістю. Його курйозне фото розлетілося соціальними мережами. У Сандерса вигадали, як використати це задля благої мети.

Про це повідомляють #Букви.

Як відомо, на інавгурацію Байдена Сандерс прийшов у повсякденній куртці та в’язаних рукавицях. Фото Сандерса у задумливій позі стало вірусним, а сам сенатор — героєм тисячі мемів.

Кампанія сенатора вирішила скористатися успіхом задля благої мети. Команда Сандерса випустила унісекс-світшоти з бавовни та флісу з прінтом того самого вірусного фото.

Вартість товару — 45 доларів. Охочі зможуть замовити світшот на сайті маркету та отримати його поштою за 3-6 тижнів.

100% прибутку від продажу світшотів обіцяють перерахувати ініціативі Meals on Wheels Vermont, яка опікується доставкою їжі самотнім маломобільним людям.