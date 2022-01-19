На своїй сторінці в Instagram Серена Вільямс поділилась відео, на якому вона зі своєю дочкою, активно проводить свій вільний час.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на Instagram Серени Вільямс.

Американська професійна тенісистка Серена Вільямс на своїй сторінці в Instagram поділилась особистим відео на якому, вона зі своєю дочкою, озброєні світловими мечами, зійшлася віч-на-віч у королівській битві. Це відео змусить вас одночасно усміхатись, сміятися і аплодувати.

Під відео Серена написала: “Однокамерна зйомка, королівська битва за один постріл з @olympiaohanian”

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Serena Williams (@serenawilliams)

На своїй сторінці в Instagram Олімпія поділилася двома фотографіями, підписавши пост: “Готова до битви”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexis Olympia Ohanian, Jr. (@olympiaohanian)

Вони чудово проводять час разом, часто виходять на червону доріжку в одинакових нарядах або на тенісний корт, щоб продемонструвати свої хороші спортивні здібності.

Не дивно, що ці двое мають конкурентний характер – зрештою, ви не станете спортсменом усіх часів, не маючи нескінченної мотивації.

Довідка: Серена Вільямс — американська професійна тенісистка, народилася 26 вересня 1981 року у місті Сагіноу, штат Мічиган. Відома як одна із сестер — тенісисток Вільямс.

Наприкінці 1990-х років у Серени та її сестри Венус був зоряний час. Вони були афроамериканками, що було рідкістю у професійному тенісі. Сестри швидко стали відомими завдяки сильній грі, блискучій екіпіровці.

На початку 2000 років Серена була однією з провідних тенісисток. У 2002-2003 спортсменка виборола всі чотири головні звання “Великого шолома”. У 2002 році вона перемогла на чемпіонаті Франції, Вімблдоні, чемпіонаті США, а в 2003 році на чемпіонаті Австралії.