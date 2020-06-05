Прем’єра треку відбулася на офіційному Youtube-каналі Бабкіна.

Ідея записати спільний трек прийшла до співака під час роботи над піснею.

“Сергій вирішив додати їй жіночий погляд і запропонував Олені написати свою частину треку. Актриса стала автором власного речитативу. Таким чином в співавторстві артисти створили “Спалах”, — йдеться в описі ролика.

На відео, представленому артистами, відображений процес створення пісні в студії.