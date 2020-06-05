Прем’єра треку відбулася на офіційному Youtube-каналі Бабкіна.

Ідея записати спільний трек прийшла до співака під час роботи над піснею.

“Сергій вирішив додати їй жіночий погляд і запропонував Олені написати свою частину треку. Актриса стала автором власного речитативу. Таким чином в співавторстві артисти створили “Спалах”, — йдеться в описі ролика.

На відео, представленому артистами, відображений процес створення пісні в студії.

Кравець в своєму Instagram поділилася з передплатниками своїми емоціями з приводу написання першої пісні з Бабкіним.

“Спалах… Від першої смс Сергія Бабкіна і його запрошення стати співавтором пісні, мого запаморочення з цього приводу (я такого навіть уві сні не могла уявити) [..] Спасибо за здійснення мрії, Сірий!”, — написала вона.