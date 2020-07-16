Відомий український письменник Сергій Жадан зіграє одну з ролей в документальному фільмі про українського поета "Чубай. Говорити знову".

Про це він повідомив в Facebook.

Режисером і продюсером фільму став Михайло Крупієвський.

Часткове фінансування фільм отримає від “Українського культурного фонду”.

“Уже навіть є деякі інтерв’ю зняті. Фільм має бути про таке відчуття молодого Грицька Чубая, який з’явився у Львові, як він себе там почував, і намагання відтворити цю атмосферу”, – розповів Тарас Чубай.

Наразі режисер картини зустрічається у Львові з людьми, які спілкувалися і дружили з поетом.

Саме Тарас Чубай напише саундтреки до фільму.

Жадан зіграє у фільмі роль оповідача. Він охарактеризував свою роль, як “голова, яка говорить”.

“Роль Сергія Жадана в цьому фільмі як такого наратора і в певному сенсі ведучого, як він сказав сам про себе, як такої “голови, що говорить”. Але поза тим, я думаю, що місцями Жадан спробує побувати в шкурі Грицька Чубая, цього молодого поета нікому незнаного, який в кінці 60-х приїжджає до Львова. Він буде потрапляти в якісь такі подібні ситуації, принаймні режисер Михайло Крупієвський спробує йому це влаштувати”, – розповів Тарас.