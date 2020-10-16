Ролик опубліковано на YouTube-каналі виконавця.

Відео знято у стилістиці романтичного роадмуві – про свободу жити тут і зараз. Про подорож, у якій міцнішають почуття та народжується натхнення, про емоції, якими так радісно ділитися. Режисерами та операторами відео виступив італійський режисерський дует Bellone + Consonni Directors.

У ролику Бабкін подорожує до захоплюючих локацій у Кам’янець-Подільському, в Хотин та Бакоту.

“Пісня “Де би я” послужила містком з однієї моєї музичної епохи в іншу. Тоді, у 2017-му, ми так і не зняли на неї відеокліп. І ось через три роки вона дочекалася своєї візуалізації! І зараз це відео саме таке, що краще й не придумати. Переглядаючи його, я розумію, що іноді варто почекати. Ця пісня про кохану жінку, про маму, про Україну, про Бога! Та подорож, у яку ми вирушили для зйомок відеокліпу, дозволила мені по-новому подивитися на нашу країну. Я завжди любив і захоплювався нею, відвідав багато міст України, але вся найголовніша краса – за містами, між ними, там, де природа! Був вражений місцями, які ми відвідали під час зйомок. Як же це красиво! Якби раніше подивився на фото, ніколи б не повірив, що це Україна! Я завжди був гордий своєю країною, але після цієї поїздки просто вражений тим, що побачив там, де ми побували!” – розповів музикант.