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Сергій Бабкін вперше представив дуетну пісню зі своєю донькою

Популярний український співак Сергій Бабкін вперше представив дуетну пісню зі своєю донькою Веселиною під назвою "Твоя любов".

Четвер, 24 грудня 2020, 18:30

Ролик опубліковано на YouTube-каналі музиканта.

Зазначається, що бажання презентувати пісню саме синглом виникло після бурхливої реакції фанів у соціальних мережах – до свого дня народження артист виклав mood-відео англомовної пісні Because you love з донькою.

За словами Бабкіна, він давно хотів записати пісню з донькою, адже помітив, як гарно вона співає, ще з раннього дитинства. Але ініціаторкою написання цього треку стала сама Веселина.

“Веселина мене запитала: “Тату, а чому в твоєму репертуарі немає жодної англомовної пісні?” Я замислився, адже для мене вони були з розряду неможливого. Я можу трохи спілкуватися англійською, але повністю написати пісню – ні. І Веселина запропонувала мені свою допомогу – створити її разом! Саме донька стала ініціатором написання, і я наважився. А після виходу фани надихнули випустити пісню ще й українською. Обидва варіанти ми писали разом. Зараз я просто щасливий, що в нас є одна пісня двома мовами”, – розповів співак.

 

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Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

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Теги: відео, донька, пісня, Сергій Бабкін, клип

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