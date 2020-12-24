Сергій Бабкін вперше представив дуетну пісню зі своєю донькою

Ролик опубліковано на YouTube-каналі музиканта.

Зазначається, що бажання презентувати пісню саме синглом виникло після бурхливої реакції фанів у соціальних мережах – до свого дня народження артист виклав mood-відео англомовної пісні Because you love з донькою.

За словами Бабкіна, він давно хотів записати пісню з донькою, адже помітив, як гарно вона співає, ще з раннього дитинства. Але ініціаторкою написання цього треку стала сама Веселина.

“Веселина мене запитала: “Тату, а чому в твоєму репертуарі немає жодної англомовної пісні?” Я замислився, адже для мене вони були з розряду неможливого. Я можу трохи спілкуватися англійською, але повністю написати пісню – ні. І Веселина запропонувала мені свою допомогу – створити її разом! Саме донька стала ініціатором написання, і я наважився. А після виходу фани надихнули випустити пісню ще й українською. Обидва варіанти ми писали разом. Зараз я просто щасливий, що в нас є одна пісня двома мовами”, – розповів співак.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)