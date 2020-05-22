Український поет, співак і музикант, а також учасник українських рок-груп Сергій Жадан показав першу "косуху" своєї дочки Марії.

Фото він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

На знімку Жадан і Маша одягнені в чорні байкерські куртки, які також називають “косухи”. Дівчинка також тримає в руках милу м’яку іграшку.

“Перша косуха Марії”, – прокоментував співак.

Жадан не афішує своє особисте життя, але відомо, що 13 грудня 2009 року він одружився зі співробітницею видавництва “Фоліо” Іриною Куніциною – семирічна Маша є їхньою спільною дочкою.