Фото він опублікував на своїй сторінці в Facebook.
На знімку Жадан і Маша одягнені в чорні байкерські куртки, які також називають “косухи”. Дівчинка також тримає в руках милу м’яку іграшку.
“Перша косуха Марії”, – прокоментував співак.
Жадан не афішує своє особисте життя, але відомо, що 13 грудня 2009 року він одружився зі співробітницею видавництва “Фоліо” Іриною Куніциною – семирічна Маша є їхньою спільною дочкою.
- Український гурт “Жадан і Собаки” презентував кліп на пісню “Кокаїн”, яка присвячена “героїчній боротьбі української влади з українським народом”.