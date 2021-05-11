Про це повідомляє журнал People.
Рішення закрити психологічну кримінальну драму замість продовження третього сезону, було важким для мережі, але шоу впало в рейтингах.
Заключний епізод 2 сезону, який вийде в етер 18 травня, тепер стане фіналом серіалу.
Головний герой – Малькольм Брайт (Том Пейн), талановитий кримінальний психолог, який відмінно розбирається в маніяках, враховуючи, що його батько (Майкл Шин) якраз і є одним з них. Використовуючи свої здібності, Брайт допомагає поліції Нью-Йорка розкривати злочини, попутно розбираючись з матір’ю, яка маніпулюює (Белламі Янг), дратівливо нормальною сестрою і батьком-вбивцею, не рахуючи неврозів, які постійно розвиваються.
“Блудний син” був одним з безлічі шоу виконавчого продюсера Грега Берланті.
- У листопаді 2020 року з’явилась інформація, що стрімінговий сервіс Netflix продовжив серіал “Емілі в Парижі” на другий сезон.