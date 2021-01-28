Серіал "Бріджертони" про сім'ю з Лондона в епоху Регентства став найпопулярнішим на Netflix.

Про це повідомляє Deadline.

Так, за перші 28 днів з дня прем’єри серіал подивилося 82 мільйонів користувачів Netflix. Таким чином, він став найпопулярнішим серіалом стрімінгового сервісу, обігнав “Відьмака”, який свого часу набрав 76 млн переглядів.

Проєкт увійшов в топ-10 кращих в усіх країнах, де підтримується Netflix, крім Японії. Крім того, в 83 країнах “Бріджертони” посіли перше місце, в тому числі в США, Великобританії, Франції, Індії та ін.

“Я думаю, що серіал дійсно став віддушиною для аудиторії – він був саме тим, що потрібно. “Бріджертони” – це пишна, яскрава, гаряча історія кохання епохи Регентства. Вона про романтику, пристрасть і насолоду. Я думаю, всі ці речі – дійсно універсальні теми, на які реагують люди”, – прокоментував успіх серіалу його творець Кріс Ван Дусен.

Нагадаємо, історична романтична драма розповідає про скандали і плітки в британському аристократичному суспільстві XIX століття. Сюжет розгортається навколо дівчини Дафни Бріджертон і холостяка герцога Гастінгса, за непростими відносинами яких спостерігає вся англійська знать.