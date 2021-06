Про це повідомляє журнал The Hollywood Reporter.

Очікується, що другий сезон покаже продовження історії про Азірафаеля і Кроулі, які незабаром після порятунку Землі від апокаліпсису повернулися до звичайного життя серед людей в лондонському Сохо.

Зазначається, що Майкл Шин і Девід Теннант повернуться до своїх ролей.

Крім того, у виробництві знову візьме участь Ніл Гейман в якості виконавчого продюсера.

“З моменту публікації “Добрих передвісників” пройшов 31 рік, а це значить, що з тих пір, як ми з Террі Пратчетт валялися кожен в своєму ліжку в готельному номері на World Fantasy Convention в Сіетлі і планували подальше, минуло 32 роки. Террі більше не з нами, але коли він був живий, ми говорили про те, що хочемо зробити з “Добрими передвісниками”, і про те, як буде розвиватися ця історія. І тепер, завдяки BBC Studios і Amazon, я можу це реалізувати”, – зазначив він.

Зйомки другого сезону з шести частин почнуться пізніше в цьому році в Шотландії, а прем’єра відбудеться на Amazon Prime.

What glorious (and dangerous) trouble will our favorite angel and demon find themselves in this time? 😇😈 Good news! #GoodOmens is returning for Season 2 on @PrimeVideo. pic.twitter.com/cFJQMo0Vkj

— Neil Gaiman (@neilhimself) June 29, 2021