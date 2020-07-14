Про це повідомляє Deadline.

За основу серіалу взято фільм “Ханна. Досконала зброя” 2011 року випуску.

Після другого сезону серіал став дуже популярним, тому Amazon взявся за продовження. Дата виходу поки невідома.

Виконавчим продюсером і сценаристом знову виступить Девід Фарр.

“Коли ми вирушили в цю подорож, у мене в голові була драма, яка розкриє минуле Ханни, кине їй виклик абсолютно новим способом. Це буде захоплюючий третій акт”, – заявив він.

За сюжетом дівчина на ім’я Ханна (Есме Крід-Майлз), ховається від урядового агентства, яке за нею стежить і намагається з’ясувати, хто вона. Пізніше Ханна дізнається, що полюють не тільки за нею і знайомиться з агентами зі схожими навичками.

У серіалі знімуться актори Есме Крід-Майлз, Дермот Малруні, Мірей Інос і Джіллз Норріс-Тарі.