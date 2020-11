Про це повідомляється в Twitter-акаунті Netflix.

Серіал заснований на однойменному романі Волтера Тевіс, виданому в 1983 році. “Хід королеви” розповідає історію шахового вундеркінда-сироти Бет Хармон, яку зіграла Аня Тейлор-Джой. Вона прагне стати найбільшим шахістом світу, але при цьому бореться з емоційними проблемами, а також з наркотичною та алкогольною залежністю.

Зазначається, що всього за 28 днів “Хід королеви” переглянули 62 мільйони осіб.

Крім того, серіал потрапив в щоденний топ-10 проєктів Netflix. Шоу виявилося на першому рядку в 63 країнах з 92-х. Також збільшилося і число запитів в Google про те, як грати в шахи, яке досягло рекордної позначки за 9 років.

More fun facts related to The Queen’s Gambit:

♕ The series made the Top 10 in 92 countries & ranked #1 in 63 countries

♕ The novel has entered The New York Times bestseller list, 37 years after its release

♕ Google searches for “How To Play Chess” have hit a nine-year peak

— Netflix (@netflix) November 23, 2020