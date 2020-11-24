Про це повідомляється в Twitter-акаунті Netflix.

Серіал заснований на однойменному романі Волтера Тевіс, виданому в 1983 році. “Хід королеви” розповідає історію шахового вундеркінда-сироти Бет Хармон, яку зіграла Аня Тейлор-Джой. Вона прагне стати найбільшим шахістом світу, але при цьому бореться з емоційними проблемами, а також з наркотичною та алкогольною залежністю.

Зазначається, що всього за 28 днів “Хід королеви” переглянули 62 мільйони осіб.

Крім того, серіал потрапив в щоденний топ-10 проєктів Netflix. Шоу виявилося на першому рядку в 63 країнах з 92-х. Також збільшилося і число запитів в Google про те, як грати в шахи, яке досягло рекордної позначки за 9 років.

На вражаючий успіх проєкту вже відреагував шоураннер “Ходу королеви” Скотт Френк.

“Я задоволений і вражений відгуком. Це виходить далеко за межі наших очікувань. Але, говорячи від імені моїх колег-продюсерів, всього акторського складу і знімальної групи шоу, ми дуже вдячні, що багато хто знайшов час, щоб подивитися наше шоу. І ми всі з нетерпінням чекаємо можливості представити вам наш наступний серіал Yahtzee”, – сказав він в коментарі виданню The Hollywood Reporter.

  • Раніше Netflix випустив перший тизер майбутнього драматичного міні-серіалу “Хід королеви”.