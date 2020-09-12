Про це повідомляє Variety.
11 сезон повинен був вийти вже в цьому році, але його відклали через епідемію коронавірусу. Тому нові серії будуть виходити з осені 2021 року до початку 2022 року.
Зазначається, що новий сезон буде складатися в цілому з 24 епізодів.
Водночас, творці проєкту задумалися про спін-офф, в якому сюжет буде зосереджений на персонажах Норман Рідус і Мелісси Макбрайд. Також відомо, що почалася робота над фільмами про героя, якого грає актор Ендрю Лінкольн.
- Раніше у мережі опублікували новий тизер серіалу AMC “Ходячі мерці: Світ за межами”.