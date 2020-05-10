Розпочато роботу над серіалом по фільму "Скарб нації", який вийде на новому стрімінговом сервісі Disney +.

Про це Collider розповів продюсер франшизи Джеррі Брукхаймер.

Він зазначив, що у обох проектів вже є підготовлені сценарії і акторський склад.

“Ми працюємо над одним “Скарбом нації” для стримінгу і над одним для великого екрану. Сподіваюся, обидва проекти будуть випущені, і ми таким чином продовжимо шукати нові скарби”, – сказав продюсер.

За його словами, багатосерійний “Скарб нації” збереже концепцію повнометражного оригіналу, але акторський склад буде складатися з молодих артистів. При цьому Брукхаймер зазначив, що команда оригінальних фільмів залишиться колишньою.

Про дату виходу серіалу не повідомляється.

Перший фільм “Скарб нації” вийшов в 2004 році, сиквел – в 2007-му. Сукупно вони заробили в прокаті більше 800 млн доларів і розповідають про групу шукачів пригод і археологів, які шукають древні артефакти і борються зі злочинцями. Головні ролі виконували Ніколас Кейдж, Дайан Крюгер і Джастін Барта.