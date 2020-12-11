Про це пише Hollywood Reporter.

Ця інформація з’явилася напередодні старту четвертого сезону, виробництво якого нещодавно було відновлено після зупинки через пандемію коронавірусу. Четвертий сезон буде складатися з 10 серій, а його прем’єра відбудеться у 2021 році.

Дата старту фільмування п’ятого сезону поки невідома. У шоу, як і раніше, знімуться Елізабет Мосс, Івон Страховськи, Алексіс Бледел, Джозеф Файнс і Макс Мінгелла.

“Ми дуже вдячні Hulu і MGM за те, що шоу повернеться з п’ятим сезоном, а також нашим відданим шанувальникам за підтримку. Ми дуже раді, що зможемо продовжити цю розповідь разом з нашим неймовірним акторським складом і всією командою. Не можу дочекатися повернення в ефір з четвертим сезоном в наступному році”, – зазначив шоу-раннер проєкту Брюс Міллер.