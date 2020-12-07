23 жовтня 2020 року вийшов серіал "Ферзевий гамбіт" (The Queen's Gambit), який став найпопулярнішим міні-серіалом Netflix: за місяць його подивилися 62 млн осіб. По всьому світу серіал став причиною сплеску інтересу до шахів.

Про це повідомляє CNN.

Наприклад, житель Торонто Девід Бредлі більшу частину вихідних проводить в напружених шахових матчах зі своєю 15-річною дочкою Зої. Вони годинами можуть сидіти за шахівницею і планувати свої наступні кроки.

За словами Бредлі, Зої ніколи раніше не грала в шахи, але швидко навчилася.

Бредлі 58 років, він виріс, удосконалюючи свої шахові навички разом з дідусем, але не грав 15 років. Але як тільки він побачив, як головна героїня серіалу підліток Елізабет Хармон своєю блискучою грою перевернула світ шахів, в якому переважають чоловіки, йому захотілося знову зайнятися грою – на цей раз зі своєю дочкою.

В цьому році шахи стали більш популярними, оскільки люди через пандемію коронавируса повинні залишатися вдома. Продажі шахових наборів різко зросли.

“Ферзевому гамбіті” – це вигадана історія про дівчину-сироту з Кентуккі в 1960-х, яка стає чемпіоном з шахів ще підлітком.

Серіал заснований на однойменному романі Уолтера Тевіса 1983 року.

Це надає шахів блиск ретро-холоднокровності, відправляючи все більш чарівну юну Бет на турніри в Лас-Вегас, Мехіко і Париж, одночасно набираючи очки з ентузіастами шахів за її автентичне зображення.

Нік Бартон, директор з розвитку бізнесу chess.com, каже, що шоу стало культурним явищем для любителів шахів. За його словами, мільйони нових фанатів стікаються на chess.com для ігор, уроків і розгадування головоломок, що дає сайту найбільше річне зростання з моменту його запуску у 2007 році. З березня до нього приєдналося 12,2 мільйона нових учасників, в тому числі 3,2 мільйона, які приєдналися після дебюту шоу в кінці жовтня.