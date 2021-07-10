Сестра популярної виконавиці Брітні Спірс, 30-річна Джеймі-Лінн Спірс, написала мемуари про своє дитинство та зіркову хворобу в ранньому віці. Книга має вийти друком в січні 2022 року від видавництва Barnes & Noble.

Про це повідомляє видання Рeople.

В описі до книги сказано, що в мемуарах Джеймі-Лінн розповідає “власну нерецензовану історію про те, як вона була дитиною-зіркою та стала мамою-підлітком, про роки, коли вона залишалась в тіні, про страшну аварію з квадроциклом, а також про найважливіші складові її життя – любов та родину”.

Спочатку було невідомо, що розповість Спірс-молодшої про опіку старшої сестри. Протягом кількох років Брітні Спірс намагалася домогтися незалежності від опікунів, які контролювали її життя з 2008-го.

Книга Брітні називається “Я змушена зізнатися: родина, слава та відгадки”.

Але видавець книги вважає, що уривки, які з’явилися в Мережі – неповні та частково не відповідають дійсності.

У Worthy Publishing повідомили, що книга мемуарів досі в розробці. Вони пояснили, що анонс книги випадкового опублікували в Мережі.

“Ми жалкуємо про те, що неправдива та неповна інформація про книгу з’явилася в публічному доступі, особливо в такий делікатний час для Джеймі Лінн та її родини”, – сказано в повідомленні.