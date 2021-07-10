Про це повідомляє видання Рeople.
В описі до книги сказано, що в мемуарах Джеймі-Лінн розповідає “власну нерецензовану історію про те, як вона була дитиною-зіркою та стала мамою-підлітком, про роки, коли вона залишалась в тіні, про страшну аварію з квадроциклом, а також про найважливіші складові її життя – любов та родину”.
Спочатку було невідомо, що розповість Спірс-молодшої про опіку старшої сестри. Протягом кількох років Брітні Спірс намагалася домогтися незалежності від опікунів, які контролювали її життя з 2008-го.
Книга Брітні називається “Я змушена зізнатися: родина, слава та відгадки”.
Але видавець книги вважає, що уривки, які з’явилися в Мережі – неповні та частково не відповідають дійсності.
У Worthy Publishing повідомили, що книга мемуарів досі в розробці. Вони пояснили, що анонс книги випадкового опублікували в Мережі.
“Ми жалкуємо про те, що неправдива та неповна інформація про книгу з’явилася в публічному доступі, особливо в такий делікатний час для Джеймі Лінн та її родини”, – сказано в повідомленні.
- Американська поп-зірка Брітні Спірс 23 червня вперше дала публічні свідчення в суді Лос-Анджелеса (США) у справі про її опікунство. Спірс виголосила емоційну промову, назвавши майже 13-річну опіку образливою, та зазначивши, що почувається травмованою.
- Згодом Брітні Спірс вибачилася перед фанатами за те, що прикидалася, що у неї все в порядку.
- Адвокат Брітні Спірс Самуель Інгем подав у відставку після 13 років співпраці зі співачкою (до цього захисника спровокували заяви співачки в суді).
- На початку липня музичний менеджер Брітні Спірс Ларрі Рудольф, який працював зі співачкою протягом 25 років, заявив, що вона завершує кар’єру, і подав у відставку.