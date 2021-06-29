Про це повідомляє американський канал CNN.

Напередодні 30-річна сестра Спірс вимкнула коментування своїх публікацій в Instagram, чим спровокувала шквал критики від прихильників Брітні. Вони звинуватили її сестру у небажанні підтримувати співачку.

Однак Джеймі Лінн вирішила дочекатися свідчень сестри у суді та дати публічні коментарі стосовно цієї ситуації.

“Я думаю, очевидно, що з самого народження я любила, обожнювала і підтримувала свою сестру”, – заявила Джеймі Лінн.

Жінка додала, що ця ситуація ніяк не впливає на неї, оскільки вона лише сестра співачки, яка дбає про її щастя.

“Я зробила усвідомлений вибір у своєму житті: брати участь в її житті лише як її сестра. Можливо, я не підтримала її так, як хотілося б публіці, за допомогою хештегу в соцмережі (#FreeBritney, – ред.). Але я можу запевнити, що підтримувала свою сестру задовго до того, як було встановлено опікунство, і я буду підтримувати її ще довго після цього”, – поділилась сестра Брітні.

Крім того, Джеймі Лінн додала, що працює з дев’яти років і оплачує свої рахунки з 10 років. Тому вона не вважає за потрібне звітуватися перед публікою за свої дії.

“Моя сестра знає, що я люблю і підтримую її. Це єдина людина, якій я чимось зобов’язана. Я не моя сім’я, я сама по собі. Я говорю за себе. Я так пишаюся нею за те, що вона використовує своє право голосу. Я так пишаюся нею за те, що вона попросила нового адвоката, як я веліла їй зробити багато років тому. Якщо припинення опікунства, або політ на Марс, або щось ще, чого вона хоче, зробить її щасливою, я підтримаю це на 100%. Тому що я підтримую свою сестру. Я люблю свою сестру. Завжди любила і завжди буду любити”, – підсумувала жінка.

Нагадаємо, Брітні Спірс у середу, 23 червня, вперше дала публічні свідчення в суді у справі про опіку.

Під час промови, яка тривала понад 20 хвилин, 39-річна Спірс попросила скасувати опіку батька Джеймса Спірса над нею. З 2008 року він контролює її концертну діяльність і фінанси (що оцінюються в 60 млн доларів).

Коментуючи свої публікації в соціальних мережах, в яких вона запевняла, що з нею все гаразд, співачка зазначила, що це було брехнею. Спірс стверджує, що її примушували вживати літій.

Зірка також розповіла, що через опіку не може знову вийти заміж і народити третю дитину, оскільки їй не дозволяють. Вона наголосила, що хотіла видалити внутрішньоматкову спіраль, щоб у неї могла народитися ще одна дитина, але їй не дозволили цього.

Спірс повідомила суду, що раніше не висловлювалася публічно, оскільки думала, що їй ніхто не повірить. Востаннє співачка безпосередньо розмовляла із суддею в травні 2019 року, але суд був закритий для публіки.