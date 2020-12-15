Про це пише People.

“Піппа і Джеймс в захваті, це фантастичні новини в такий важкий рік. Вся сім’я дуже рада”, – зазначило джерело.

Піппа разом з чоловіком Джеймсом Меттьюз вже виховують сина Артура, якому цього року виповнилося два роки.

Раніше вона розповідала, як залишалася активною під час своєї першої вагітності, і продовжила вести свою колонку про фітнес Waitrose Weekend. Піппа також ділилася інформацією про те, як маленький Артур йде по її стопах, відвідуючи дитячий спортзал.

Піппа і Джеймс зв’язали себе узами шлюбу в травні 2017 року церкви Святого Марка в Енглфілді. Її королівські племінник і племінниця, принц Джордж і принцеса Шарлотт, служили на весільній церемонії.