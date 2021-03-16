Молодша сестра Кейт Міддлтон – Піппа та її чоловік Джеймс Метьюз стали батьками вдруге.

Про це повідомляє People.

Дівчинка, яку назвали Грейс Елізабет Джейн, народилася рано вранці в понеділок. Її вага склала 2,7 кг. За словами джерела, і мати, і дитина почувають себе добре.

Зазначається, що друге ім’я, Елізабет дівчинці дали на честь її тітки Кейт, чиє друге ім’я також Елізабет.

Кейт і принц Вільям “у нестямі від радості” звісткою про дитину Піппи.

“Герцог і герцогиня в захваті від цих щасливих новин”, – додало джерело.

Піппа разом з чоловіком Джеймсом Меттьюз вже виховують сина Артура, якому цього року виповнилося два роки. Вони зв’язали себе узами шлюбу в травні 2017 року в церкві Святого Марка в Енглфілд.