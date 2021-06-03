Про це він написав у Twitter.
Актор опублікував статтю з нібито щоденника одного з героїв – черепашки Леонардо. Судячи з неї, в новому фільмі знову з’явиться четвірка черепашок-ніндзя, а також їх давня подруга – репортерка Ейпріл О’Ніл.
Роген натякнув, що проєкт вийде влітку 2023 року.
Також відомо, що режисером стане Джефф Роу, а сценарій напише Брендан О’Брайен. Ще одним продюсером буде Еван Голдберг.
Teenage Mutant Ninja Turtles… Aug 11 2023 (Leo takes notes like I used to)
— Seth Rogen (@Sethrogen) June 1, 2021
Комікс “Черепашки-ніндзя” з’явився в 1980-х роках. По ньому зняли кілька мультсеріалів, а потім, в 1990-х, – франшизу фільмів. У 2014 році Майкл Бей випустив ще дві картини – вони зібрали у світовому прокаті понад 1,2 млрд доларів.
- У липні минулого року стало відомо, що Nickelodeon Animation має намір перезапустити франшизу “Черепашки-ніндзя”, випустивши новий повнометражний фільм про популярних героїв.