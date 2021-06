Про це він написав у Twitter.

Актор опублікував статтю з нібито щоденника одного з героїв – черепашки Леонардо. Судячи з неї, в новому фільмі знову з’явиться четвірка черепашок-ніндзя, а також їх давня подруга – репортерка Ейпріл О’Ніл.

Роген натякнув, що проєкт вийде влітку 2023 року.

Також відомо, що режисером стане Джефф Роу, а сценарій напише Брендан О’Брайен. Ще одним продюсером буде Еван Голдберг.

Teenage Mutant Ninja Turtles… Aug 11 2023 (Leo takes notes like I used to)

— Seth Rogen (@Sethrogen) June 1, 2021