Про це повідомляє Just Jared.
35-річний актор і 27-річна акторка були помічені минулого тижня під час прогулянки під руку протягом дня в Діснейленді в Анахаймі, штат Каліфорнія.
Шая і Міа каталися на американських гірках Big Thunder Mountain Railroad, а також відвідали площу Star Wars: Galaxy’s Edge.
Пара одружилася у 2016 році, але у вересні 2018 року вони розлучилися. Ширилися чутки, що вони помирилися на початку пандемії, і їх багато разів бачили разом.
Після чого вони знову розійшлися, тому що Шая почав зустрічатися з Маргарет Куоллі наприкінці минулого року. Лише кілька тижнів тому Шая знову помітили з Міа.
- Раніше голлівудський актор Бен Аффлек і акторка Дженніфер Лопес провели відпустку на гірськолижному курорті в Монтані. Це сталося через тиждень після того, як пару вперше сфотографували, коли обидва проводили час разом в будинку Лопес в Лос-Анджелесі.