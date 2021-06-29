Американський актор, який зіграв головні ролі в блокбастерах "Трансформери" та "Індіана Джонс і Королівство кришталевого черепа", Шая Лабаф і британська акторка і модель Міа Гот знову разом.

Про це повідомляє Just Jared.

35-річний актор і 27-річна акторка були помічені минулого тижня під час прогулянки під руку протягом дня в Діснейленді в Анахаймі, штат Каліфорнія.

Шая і Міа каталися на американських гірках Big Thunder Mountain Railroad, а також відвідали площу Star Wars: Galaxy’s Edge.

Пара одружилася у 2016 році, але у вересні 2018 року вони розлучилися. Ширилися чутки, що вони помирилися на початку пандемії, і їх багато разів бачили разом.

Після чого вони знову розійшлися, тому що Шая почав зустрічатися з Маргарет Куоллі наприкінці минулого року. Лише кілька тижнів тому Шая знову помітили з Міа.