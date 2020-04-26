Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Вона пройшла навчання дистанційно, перебуваючи в ізоляції через пандемію коронавірусу.
Виконавиця опублікувала селфі, на якому позує з дипломом в руках.
Шакіра вивчала філософію на онлайн-курсах Пенсільванського університету і навіть отримала сертифікат про те, що “випустилася” з відзнакою.
“Я щойно закінчила свій 4-тижневий курс з давньої філософії від Пенсильванського університету. Знаю … моя сфера інтересів не дуже практична, але її вивчення зайняло у мене чимало нічних годин після того, як діти засинали. Спасибі Платону і його попередникам за ту радість, яку я відчувала весь останній місяць “, – написала співачка.
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I just graduated from my 4 week Ancient Philosophy course with the University of Pennsylvania (@uofpenn). I know… my hobbies are very impractical, but it took a lot of hours after the kids were asleep. Thank you Plato and predecessors for all the “fun” over the past month! Acabo de graduarme de un curso de filosofía antigua. Ya sé que mis hobbies no son prácticos pero me tomó horas después de poner a dormir a los niños. Gracias a Platón, sus predecesores y a la Universidad de Pennsylvania por la “diversión” de estas 4 semanas!
- Раніше повідомлялося, що американський актор Уілл Сміт запустив багатосерійний проєкт під назвою “Will From Home”.