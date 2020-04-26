Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Вона пройшла навчання дистанційно, перебуваючи в ізоляції через пандемію коронавірусу.

Виконавиця опублікувала селфі, на якому позує з дипломом в руках.

Шакіра вивчала філософію на онлайн-курсах Пенсільванського університету і навіть отримала сертифікат про те, що “випустилася” з відзнакою.

“Я щойно закінчила свій 4-тижневий курс з давньої філософії від Пенсильванського університету. Знаю … моя сфера інтересів не дуже практична, але її вивчення зайняло у мене чимало нічних годин після того, як діти засинали. Спасибі Платону і його попередникам за ту радість, яку я відчувала весь останній місяць “, – написала співачка.