Співачка Шакіра розповіла історію про те, як в парку Барселони (Іспанія) на неї напало два диких кабани. Вони вирвали з її рук сумку, в якій був телефон, та втекли до лісу.

Про це повідомляє ВВС.

Знаменитість не показала фото “нападників”, але продемонструвала брудну сумку, яку потім вдалося знайти.

“Тільки погляньте, два диких кабани напали на мене в парку… Тепер сумка ось в якому стані”, – розповіла співачка.

Аби довести, що каже правду, вона звернулася до свого сина:

“Мілане, розкажи, як твоя мама боролася з кабаном”.

Це не перший випадок, коли дикі кабани нападають на людей в Іспанії. У 2016 році таких випадків було зареєстровано майже 1,2 тисячі таких випадків.