Про це повідомляє ВВС.
Знаменитість не показала фото “нападників”, але продемонструвала брудну сумку, яку потім вдалося знайти.
“Тільки погляньте, два диких кабани напали на мене в парку… Тепер сумка ось в якому стані”, – розповіла співачка.
Аби довести, що каже правду, вона звернулася до свого сина:
“Мілане, розкажи, як твоя мама боролася з кабаном”.
Це не перший випадок, коли дикі кабани нападають на людей в Іспанії. У 2016 році таких випадків було зареєстровано майже 1,2 тисячі таких випадків.
- Раніше стало відомо, що триразова володарка премії “Греммі”, співачка Шакіра продала права на всі свої пісні британській інвестиційній компанії Hipgnosis Songs Fund Limited.