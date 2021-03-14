Студія Paramount і Vrbo об'єдналися і створили саме ностальгічне житло. Шанувальники культового серіалу Nickelodeon і його персонажів тепер можуть в реальному житті зупинитися в ананасовому будинку Губки Боба квадратних Штанов.

Про це повідомляє Hypebeast.

Paramount і Vrbo об’єдналися і створили найбільш ностальгічне житло. Шанувальники культового серіалу Nickelodeon і його персонажів тепер можуть в реальному житті зупинитися в ананасовому будинку Губки Боба Квадратних Штанів.

Так компанії вирішили відзначити дебют у США довгоочікуваного анімаційного фільму “Губка Боб: Губка на втіках”.

Підводний ананас ширяє приблизно на висоті 80 футів над рівнем моря в Сил-Біч, Каліфорнія і відтворює оригінальну обстановку з мультсеріалу, включаючи знамените червоне сидіння Спанч Боба. У затишній вітальні зоні будуть представлені знакові емблеми шоу, в тому числі знамените червоне сидіння Губки Боба. Кухня оформлена в стилі кнайпи “Красті Краб”, в якій працює Губка Боб. На стіні галереї можна побачити портрети деяких персонажів анімаційного серіалу.

“Сім’ї можуть бронювати будиночки, квартири, замки, будиночки на деревах і вагони на Vrbo, але це перший раз, коли на нашій платформі з’явився гігантський ананас”, – говорить віцепрезидент по глобальному маркетингу брендів в Vrbo Лиш Кеннеді.

Виконавчий віцепрезидент Paramount Pictures з Paramount Pictures Мішель Хаген додала: “Нам сподобалося втілювати в життя унікальний світ Спанч Боба за допомогою Vrbo, щоб фанати в усьому світі могли випробувати його абсолютно по-новому”.

Поки через пандемію та обмеження на поїздки гості ще не можуть забронювати проживання в “ананас над морем”. Але поки доступний віртуальний тур по Vrbo.