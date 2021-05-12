Шанувальники спрогнозували, як Меган Маркл і принц Гаррі назвуть доньку

Шанувальники королівської сім'ї спрогнозували, як герцоги Сассекські Меган Маркл і принц Гаррі назвуть доньку.

Про це повідомляє журнал Just Jared.

36-річний Гаррі і 39-річна Меган вже виховують дворічного сина – Арчі. Навесні цього року у пари має народитися дочка. І всі шанувальники королівської сім’ї зараз обговорюють лише одну тему – потенційне ім’я для новонародженої.

Британська компанія щодо ставок та азартних ігор Ladbrokes прогнозує, що малятко скоріше за все назвуть Філіппою, на честь покійного діда принца Гаррі, принца Філіпа.

Серед інших найбільш ймовірних варіантів – Діана, на честь покійної матері Гаррі, і Єлизавета – на честь королеви Британії.

У числі фаворитів також Аллегра, Олександрія, Грейс, Емма, Роза, Аліса та Вікторія.