Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.

“Під час цього безпрецедентної глобальної кризи нам кажуть, щоб ми заради безпеки залишалися вдома – але що, якщо наші будинки небезпечні? Для мільйонів жінок і дітей в усьому світі, що переховуються від свого кривдника, будинок може бути небезпечним”, – написала актриса.

У зв’язку з цим фонд Терон виділяє 1 мільйон доларів на надання допомоги, пов’язаної з пандемією, причому 500 тисяч доларів спеціально виділені на утримання притулків для жертв домашнього насильства і заходів в рамках програми “Разом для неї” (Together for Her).

Шарліз також закликала інших впливових жінок та організації приєднатися до цієї найважливішої ініціативи, щоб забезпечити необхідну допомогу жінкам, що цього потребують.