Про це повідомляє Variety.
Фільм буде заснований на статті Деніела Дуейна в журналі New York Times “Боротьба за гендерну рівність в одному з найнебезпечніших видів спорту на Землі”. В основу ляжуть історії чотирьох жінок – Бьянкі Валенти, Андреа Моллер, Пейдж Алмс і Кеала Кеннеллі та їх боротьба за право брати участь в міжнародних змаганнях.
Каро буде режисерувати фільм за сценарієм, адаптованом Беккі Джонстон.
Вона також буде продюсувати екранізацію разом з Терон, Ей Джей Дікс і Бет Коно.
- 20 травня американській співачці і актрисі Шер виповнилося 75 років. В честь цього вона анонсувала біографічну стрічку про її життя.