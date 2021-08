Ще одна голлівудська пара зізналася, що рідко купає дітей: Cardi B й Двейн Джонсон це розкритикували

Про це повідомляють #Букви.

Наприкінці липня Катчер та Куніс відверто здивували своїх прихильників одним із принципів догляду за дітьми. Як виявилось, вони не купають дітей щодня, якщо на них “не видно бруду”.

Ця новина здивувала не лише шанувальників пари, а й зірок у Голлівуді. Проте деякі колеги Катчера та Куніс підтримали їх.

Зокрема, акторка Крістен Белл та її чоловік, актор і комік Декс Шепард, зізналися, що не обтяжують своїх дітей частими купаннями й відправляють їх у душ тільки тоді, коли від тих “починає погано пахнути”. Про це подружжя розповіло в програмі The View.

“Якимось чином вони просто почали лягати спати самостійно, без звичного розпорядку. Ми повинні були почати говорити щось на кшталт: “Ей, коли ти востаннє мився?”, – згадують Белл та Шепард.

Додамо, що пара виховує 2-річну Лінкольн і 8-річну Дельту.

Белл уточнила, що для неї “червоним прапором” є запах:

Часті купання акторка вважає зайвою витратою води.

Ці заяви не підтримав актор Двейн Джонсон. Він публічно розкритикував ідею ходити в душ тільки тоді, коли “з’явиться запах”. Зокрема, він зізнався, що приймає душ тричі на день й вважає це необхідністю.

Nope, I’m the opposite of a “not washing themselves” celeb.

Shower (cold) when I roll outta bed to get my day rollin’.

Shower (warm) after my workout before work.

Shower (hot) after I get home from work.

Face wash, body wash, exfoliate and I sing (off key) in the shower 🧼 🎶 https://t.co/iE6ZPhrthL

— Dwayne Johnson (@TheRock) August 7, 2021