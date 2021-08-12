ЗеПорушення

53

Всього порушень

9

Днів без порушень
15:19 Активістки та журналістки із Близького Сходу стали жертвами атак шпигунського ПЗ Pegasus
14:48 Магучіх про фото з росіянкою на Олімпіаді: «В цьому не було моєї політичної позиції»
14:33 «У мене є навіть вулики на даху»: Бейонсе будує медову ферму
14:01 Ще одна голлівудська пара зізналася, що рідко купає дітей: Cardi B й Двейн Джонсон це розкритикували
13:22 У США 13-річного пасажира літака примотали скотчем до сидіння: він вдарив свою маму
12:40 Українська блогерка оголосила платний конкурс на вакансію менеджера, і заробила 240 тис. грн
12:28 У Карпатах корова на самовигулі впала в басейн до відпочивальників, – відео
11:49 Жінка, яка пов’язана із крайньою правою групою «Три відсотки», постане перед судом у справі штурму Капітолію
11:38 Церемонія вручення премії «Еммі-2021» пройде просто неба через COVID-19
10:59 McDonald’s зобов’язала частину співробітників у США зробити COVID-щеплення до кінця вересня
10:12 Атака на криптоплатформу Poly Network: хакери повернули більш ніж третину із вкрадених $600 млн
08:50 Джуліані вважає, що «підкидати фейки» під час політичної кампанії – це нормально
08:24 В Україні за минулу добу зафіксовано 1247 нових випадків COVID-19
07:58 Дрифт на Софійській: реперка Alyona Alyona отримала повістку
07:38 12 серпня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:18 Температура трохи знизиться: якою буде погода 12 серпня
01:25 Американський сенатор заблокував призначення в Держдеп через скасування санкцій проти «‎Північного потоку – 2»‎
01:03 Ексдружину Емінема ушпиталили після спроби самогубства
00:58 ЄС робить кроки, аби припинити епоху непрозорості Facebook — директор Mozilla
00:44 Samsung офіційно презентував розкладний смартфон Galaxy Z Flip3: фото

11 серпня

23:49 Відкриті ринки додатків: Apple хочуть змусити дозволити завантаження додатків поза App Store
23:26 Новий альбом Каньє Веста Donda: чи має значення дата релізу
23:01 iPhone 13: витік демонструє дизайн новинки від Apple
22:17 Reddit-інвестори: Як аматори змушують досвідчених фахівців переосмислювати свої стратегії
21:46 Інфраструктурний план: як він вплине на ринок криптовалюти
21:29 Понад 99% хворих на COVID-19 в Україні за останні три місяці не були вакциновані, – Ляшко
21:01 Apple відкликала позов проти Corellium за продаж віртуальних пристроїв iOS
20:29 Xiaomi представила свого першого робопса CyberDog: він може робити сальто назад, – фото, відео
20:25 Зеленський затвердив Стратегію економічної безпеки України
20:00 Наймолодша «мільярдерка» та власниця б’юті-імперії: Кайлі Дженнер виповнилося 24
19:19 Рекордна крадіжка: Хакери атакували платформу Poly Network та викрали криптовалюти на понад $600 млн

Ще одна голлівудська пара зізналася, що рідко купає дітей: Cardi B й Двейн Джонсон це розкритикували

У Голлівуді вже кілька днів поспіль активно обговорюють необхідність й частоту приймання душу. Це сталося після того, як актори Міла Куніс й Ештон Катчер заявили, що вкрай рідко вмивають своїх дітей. Частина колег їх підтримала, проте інші не упускають можливості розкритикувати.

Четвер, 12 серпня 2021, 14:01

Про це повідомляють #Букви.

Наприкінці липня Катчер та Куніс відверто здивували своїх прихильників одним із принципів догляду за дітьми. Як виявилось, вони не купають дітей щодня, якщо на них “не видно бруду”.

Ця новина здивувала не лише шанувальників пари, а й зірок у Голлівуді. Проте деякі колеги Катчера та Куніс підтримали їх.

Зокрема, акторка Крістен Белл та її чоловік, актор і комік Декс Шепард, зізналися, що не обтяжують своїх дітей частими купаннями й відправляють їх у душ тільки тоді, коли від тих “починає погано пахнути”. Про це подружжя розповіло в програмі The View.

“Якимось чином вони просто почали лягати спати самостійно, без звичного розпорядку. Ми повинні були почати говорити щось на кшталт: “Ей, коли ти востаннє мився?”, – згадують Белл та Шепард.

Додамо, що пара виховує 2-річну Лінкольн і 8-річну Дельту.

Белл уточнила, що для неї “червоним прапором” є запах:

Як тільки ви відчуєте запах, це біологічний спосіб дати вам зрозуміти, що вам потрібно помитися. Є червоний прапор. Чесно кажучи, це просто бактерії. Як тільки у вас з’являться бактерії, ви повинні подумати: “Іди у ванну або в душ”.

Часті купання акторка вважає зайвою витратою води.

Ці заяви не підтримав актор Двейн Джонсон. Він публічно розкритикував ідею ходити в душ тільки тоді, коли “з’явиться запах”. Зокрема, він зізнався, що приймає душ тричі на день й вважає це необхідністю.

“Ні, я повна протилежність знаменитостям, які “не вмиваються”. Душ (холодний), коли вискакую з ліжка, щоб почати свій день. Душ (теплий) після тренування перед роботою. Душ (гарячий) після того, як прийду з роботи додому. Вмивання обличчя, миття тіла, скрабування і я ще співаю в душі”, – написав Джонсон у Twitter.

Публічно свою позицію щодо цього озвучила й реперка Cardi B. Вона зазначила, що купання є обов’язковим задля підтримання здоров’я тіла.

“Що трапилося з людьми, які кажуть, що не приймають душ? Це викликає свербіж”, – написала зірка у Twitter.

  • Голлівудський актор Ештон Катчер збирався полетіти в космос, але його відмовила дружина, акторка Міла Куніс. Вона сказала, що це невиправдані витрати з сімейного бюджету.
Теги: Cardi B, вмивання, Двейн Джонсон, Декс Шепард, душ, Ештон Катчер, Крістен Белл, купання, Міла Куніс

Читати #Букви у Telegram і у Facebook