У другому сезоні серіалу Netflix "Емілі в Парижі" зʼявилася українка, на імʼя Петра. Дівчина "любить все безплатне", тож краде речі з магазину. Як результат, карикатурний образ персонажа спричинив скандал та дискусії у соціальних мережах.

Про це повідомляють #Букви.

На стримінговій платформі Netflix вийшов другий сезон серіалу “Емілі в Парижі”. Він розповідає про американку Емілі Купер, яку спорядили у відрядження до Парижа, аби працювати в офісі відомої маркетингової агенції.

Що не так?

У четвертій серії другого сезону зʼявляється Петра, епізодичний персонаж, родом із Києва. Вперше Емілі зустрічає її на курсах французької мови. Жінки не надто добре володіють французькою та обидві розмовляють акцентом.

У дівчат виникає діалог, під час якого Емілі зізнається, що безплатно користується парфумами. У відповідь українка каже французькою: “Обожнюю безплатне”.

Дівчата йдуть до торговельного центру, де під час шопінгу Петра спонукає Емілі втекти з магазину, не сплативши за обрані речі. Купер наполягає, що вони мають повернути речі, після чого Петра обурюється та відповідає українською: “Ти що, здуріла? Я не можу такого зробити, мене за це депортують”. Пізніше Емілі повертає речі та більше не сідає поряд із Петрою на заняттях з французької мови.

Реакція українських глядачів

Резонансу набув пост блогерки Євгенії Гаврилко. Вона першою розкритикувала образ українки та назвала Петру особою без смаку та гідності.

Бувши найуспішнішим шоу Netflix у 2021 році, знаючи ваш вплив на мільйони розумів і сердець у всьому світі, все ще є місце для такого невігластва та нетолерантності? Те, як ви зобразили українців у другому сезоні, 4-й серії, – це такий дешевий трюк, абсолютний скандал і ганьба. І я не можу повірити, що це все ще відбувається у 2021 році. У час, коли ми демонструємо повагу до всіх націй і статей. У час, коли ми боремося з усіма стереотипами, які руйнують мир і міжкультурні стосунки. У час, коли ніхто не сміється з таких жалюгідних речей”, – зазначила блогерка.