Майже через 17 років після фіналу серіалу "Друзі" акторка Кортні Кокс продовжує удосконалювати кулінарні таланти свого персонажа Моніки Геллер. Цього разу Кортні поділилася простим рецептом палтуса, який, за її словами, сподобається навіть тим, хто не любить рибу.

Рецепт і відео його приготування вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

“Якщо ви ненавидите рибу так само сильно, як і я … вам сподобається цей рецепт”, – зазначила Кокс, яка раніше зізнавалася, що більшу частину карантину вона проводила на кухні й експериментувала.

Для приготування цієї страви знадобиться глибока місткість, в яку потрібно скласти помідори черрі, 2-3 зубчики часнику, 1 столову ложку червоного винного оцту, 1 чайну ложку меду, 2 столові ложки оливкової олії, 1 чайну ложку солі, 1/2 чайної ложки чорного перцю й 1 велику нарізану цибулину-шалот. Все це потрібно запікати 15 хвилин при 400 °C.

В цей час філе палтуса слід полити оливковою олією, посолити й поперчити. Коли помідори будуть готові, потрібно додати до них рибу, і знову поставити до духовки на 10-12 хвилин за такої ж температури.

Коли палтус буде готовий, його потрібно посипати нарізаною жменею м’яти та базиліка, а також додати цедру одного лимона.

Крім рецепта риби, Кортні поділилася рецептом власного соусу айолі. Для його приготування знадобиться 3/4 склянки майонезу (половина звичайного і половина легкого), 1 зубчик часнику, сік і цедра одного лимона, сіль (за можливості рожева) та перець.

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