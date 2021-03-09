Рецепт і відео його приготування вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті.
“Якщо ви ненавидите рибу так само сильно, як і я … вам сподобається цей рецепт”, – зазначила Кокс, яка раніше зізнавалася, що більшу частину карантину вона проводила на кухні й експериментувала.
Для приготування цієї страви знадобиться глибока місткість, в яку потрібно скласти помідори черрі, 2-3 зубчики часнику, 1 столову ложку червоного винного оцту, 1 чайну ложку меду, 2 столові ложки оливкової олії, 1 чайну ложку солі, 1/2 чайної ложки чорного перцю й 1 велику нарізану цибулину-шалот. Все це потрібно запікати 15 хвилин при 400 °C.
В цей час філе палтуса слід полити оливковою олією, посолити й поперчити. Коли помідори будуть готові, потрібно додати до них рибу, і знову поставити до духовки на 10-12 хвилин за такої ж температури.
Коли палтус буде готовий, його потрібно посипати нарізаною жменею м’яти та базиліка, а також додати цедру одного лимона.
Крім рецепта риби, Кортні поділилася рецептом власного соусу айолі. Для його приготування знадобиться 3/4 склянки майонезу (половина звичайного і половина легкого), 1 зубчик часнику, сік і цедра одного лимона, сіль (за можливості рожева) та перець.
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