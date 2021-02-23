Про це повідомляє People.

Так, в етері вечірнього шоу з Джиммі Феллоном зірка серії фільмів “Дивергент” підтвердила інформацію про заручини й пожартувала, що ніколи не думала, що дійде до того, щоб вийти заміж за того, хто “кидає м’яч, щоб заробити на життя”.

“Так, ми заручені. Але для нас це не нові новини, розумієте? Так що це досить кумедно. Всі зараз хвилюються через це, і ми говоримо: “Так, ми вже якийсь час заручені”, – сказала Шейлін.

Вона також додала, що через епідемію коронавірусу ще жодного разу не була на грі свого коханого, який виступає за команду Green Bay Packers.

“Я дотепер ні разу не була на футбольному матчі, тому що ми зустрілися в цей безглуздий час, коли стадіони, на яких він грав, були закриті. Так що мені ще належить піти на футбольний матч”, – зазначила актриса.