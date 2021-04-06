Про це повідомляє американський телеканал CNN.
У п’ятницю ввечері 74-річна співачка написала в Twitter: “Говорила зі своєю мамою, і вона сказала:” Я дивилася процес над поліціянтом, які вбив Джорджа Флойда, і плакала”. Я сказала:” Мамо, я знаю, що це прозвучить дико, але я продовжую думати, що якби я була там, я змогла б йому [Флойду] допомогти”.
Твіт викликав критику в мережі. Поп-зірку звинуватили в “комплексі білого рятівника” і потенційно корисливій поведінці, яка мало що дає для розв’язання проблеми расизму. Пізніше співачка видалила публікацію.
“З усією повагою, Шер, але у тебе комплекс білого рятівника. Припини”, – пише в коментарях @_gothbimbo.
“Шер, я люблю вашу музику, але вбивство Джорджа Флойда – це не про вас. Це питання набагато ширше, воно про жорстокість поліції. Про те, як поліція застосовує смертоносну силу проти кольорових. Тільки той факт, що ви Шер, не означає, що у вас є сила зупинити це”, – написала @Ms_Marvel_Girl.
Але були й користувачі, які підтримали співачку і нагадали про те, що вона і справді намагається допомагати різним спільнотам.
“Для мене це все люди з негативом. Шер постійно допомагає всім спільнотам. Більше, ніж інші. І якщо добра бабуся сподівається, що могла б допомогти, якби була поруч, я не бачу в цьому ніякої шкоди. Заспокойтеся”, – написала користувачка @Pearlsilla.
Після критики Шер спочатку відстоювала свою позицію.
“Ви не знаєте, що я зробила, хто я або у що я вірю. Я можу, я допомагала і допомагатиму”, – написала вона.
Але пізніше співачка зізналася, що поговорила з подругою Карен і зрозуміла, що можна розлютити людей і заподіяти їм біль, не знаючи всього, що говорити недоречно.
“Я знаю, що люди вибачаються, коли потрапляють в халепу, але істинно прошу вибачення, якщо я засмутила спільноту”, – написала вона.
Скандал розгорівся під час другого тижня давання показань на суді поліціянта Дерека Шовена, якому було пред’явлено звинувачення у вбивстві в результаті смерті Джорджа Флойда.
- Нагадаємо, у травні 2020 року в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.
- 16 червня, після декількох тижнів масових протестів проти расизму і поліційної агресії, президент США Дональд Трамп опублікував указ про реформу правоохоронної системи.