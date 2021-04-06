Співачка Шер після критики в коментарях вибачилася за свій твіт про вбивство афроамериканця Джорджа Флойда, який загинув від рук поліціянта в травні 2020 року.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У п’ятницю ввечері 74-річна співачка написала в Twitter: “Говорила зі своєю мамою, і вона сказала:” Я дивилася процес над поліціянтом, які вбив Джорджа Флойда, і плакала”. Я сказала:” Мамо, я знаю, що це прозвучить дико, але я продовжую думати, що якби я була там, я змогла б йому [Флойду] допомогти”.

Твіт викликав критику в мережі. Поп-зірку звинуватили в “комплексі білого рятівника” і потенційно корисливій поведінці, яка мало що дає для розв’язання проблеми расизму. Пізніше співачка видалила публікацію.

“З усією повагою, Шер, але у тебе комплекс білого рятівника. Припини”, – пише в коментарях @_gothbimbo.

“Шер, я люблю вашу музику, але вбивство Джорджа Флойда – це не про вас. Це питання набагато ширше, воно про жорстокість поліції. Про те, як поліція застосовує смертоносну силу проти кольорових. Тільки той факт, що ви Шер, не означає, що у вас є сила зупинити це”, – написала @Ms_Marvel_Girl.

Але були й користувачі, які підтримали співачку і нагадали про те, що вона і справді намагається допомагати різним спільнотам.

“Для мене це все люди з негативом. Шер постійно допомагає всім спільнотам. Більше, ніж інші. І якщо добра бабуся сподівається, що могла б допомогти, якби була поруч, я не бачу в цьому ніякої шкоди. Заспокойтеся”, – написала користувачка @Pearlsilla.

Після критики Шер спочатку відстоювала свою позицію.

“Ви не знаєте, що я зробила, хто я або у що я вірю. Я можу, я допомагала і допомагатиму”, – написала вона.

Але пізніше співачка зізналася, що поговорила з подругою Карен і зрозуміла, що можна розлютити людей і заподіяти їм біль, не знаючи всього, що говорити недоречно.

“Я знаю, що люди вибачаються, коли потрапляють в халепу, але істинно прошу вибачення, якщо я засмутила спільноту”, – написала вона.

Скандал розгорівся під час другого тижня давання показань на суді поліціянта Дерека Шовена, якому було пред’явлено звинувачення у вбивстві в результаті смерті Джорджа Флойда.