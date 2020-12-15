Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.

“Я хочу поділитися з вами, що здала позитивний тест на COVID-19”, – написала вона.

Телеведуча додала, що її ненадовго госпіталізували. В даний час вона вже залишила клініку, але додому повертатися не ризикнула, щоб уберегти свого чоловіка Оззі Осборна від ризику зараження.

Осборн також повідомила, що робота над шоу The Talk за її участі тимчасово припинена.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sharon Osbourne (@sharonosbourne)

Як пише CNN, заразитися телеведуча могла під час недавнього ефіру, гостею якого була американська танцівниця Керрі Енн Інаба. У неї коронавірус підтвердили трохи раніше.