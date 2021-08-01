Про це повідомляє Fox News.
В даний час Стоун балотується в національну раду директорів SAG-AFTRA (Гільдія кіноакторів США) і робить медичне страхування одним з пріоритетних напрямків своєї кампанії, особливо в світлі пандемії COVID-19.
Актриса зазначила, що її трудове життя знаходиться під загрозою через її наполегливі вимоги про вакцинацію знімальної групи майбутнього проєкту, в якому вона збирається брати участь в Атланті.
“Чи збираюся я йти на роботу до того, як всі учасники проєкту будуть вакциновані? Ні! При цьому, я можу втратити роботу, мені погрожують. І мене можуть звільнити, якщо всі не будуть вакциновані на майданчику”, – підкреслила Стоун.
Вона зазначила, що не продовжить працювати над проєктом, поки всі учасники зйомок не будуть вакциновані.
“Я буду відстоювати всіх нас… Бо це смішно … що нам доведеться йти на роботу там, де нам небезпечно працювати”, – зазначила Стоун.
- Раніше Шерон Стоун показала футболку з намальованою версією кадру зі сцени допиту у фільмі “Основний інстинкт” з її участі.
- Шерон Стоун заявила, що режисер обманом змусив її зняти спідню білизну для еротичної сцени в “Основному інстинкті”.
- Крім того, Шерон Стоун розповідала, що ледь вижила після інсульту. Під час клінічної смерті її душа вийшла з тіла.