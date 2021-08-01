Актриса Шерон Стоун розповіла про погрози звільнення з проєкту через те, що вона агітує за вакцинацію від COVID-19 на знімальному майданчику.

Про це повідомляє Fox News.

В даний час Стоун балотується в національну раду директорів SAG-AFTRA (Гільдія кіноакторів США) і робить медичне страхування одним з пріоритетних напрямків своєї кампанії, особливо в світлі пандемії COVID-19.

Актриса зазначила, що її трудове життя знаходиться під загрозою через її наполегливі вимоги про вакцинацію знімальної групи майбутнього проєкту, в якому вона збирається брати участь в Атланті.

“Чи збираюся я йти на роботу до того, як всі учасники проєкту будуть вакциновані? Ні! При цьому, я можу втратити роботу, мені погрожують. І мене можуть звільнити, якщо всі не будуть вакциновані на майданчику”, – підкреслила Стоун.

Вона зазначила, що не продовжить працювати над проєктом, поки всі учасники зйомок не будуть вакциновані.

“Я буду відстоювати всіх нас… Бо це смішно … що нам доведеться йти на роботу там, де нам небезпечно працювати”, – зазначила Стоун.