Про це повідомляє британський журнал Vogue.
На фестивалі зірка отримала приз Better World Fund 2022 – пожиттєву гуманітарну нагороду, яку вручають на знак визнання благодійної діяльності.
На церемонію Каннського кінофестивалю знаменитість прийшла у синьо-жовтому костюмі, щоб показати свою підтримку Україні.
Костюм, блузка та туфлі зірки були насиченого синього кольору, однак коли Шерон Стоун відкрила піджак – там була така ж яскрава жовта підкладка, що символізувало синьо-жовтий колір українського прапора.
- Нагадаємо, 21 травня режисер білоруського походження Сергій Лозниця під час нагородження на кінофестивалі у Каннах виступив проти бойкоту російської культури.
- Також 19 травня російський кінорежисер Кирило Серебренников виступив на пресконференції у Каннах, де закликав припинити бойкот російської культури. Окрім цього, Серебренников вимагав зняти санкції з Романа Абрамовича.