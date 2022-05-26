Американська зірка Шерон Стоун обрала синьо-жовтий одяг для виходу на червону доріжку 75-го Каннського кінофестивалю. Таким чином акторка висловила свою підтримку Україні.

Про це повідомляє британський журнал Vogue.

На фестивалі зірка отримала приз Better World Fund 2022 – пожиттєву гуманітарну нагороду, яку вручають на знак визнання благодійної діяльності.

На церемонію Каннського кінофестивалю знаменитість прийшла у синьо-жовтому костюмі, щоб показати свою підтримку Україні.

Костюм, блузка та туфлі зірки були насиченого синього кольору, однак коли Шерон Стоун відкрила піджак – там була така ж яскрава жовта підкладка, що символізувало синьо-жовтий колір українського прапора.