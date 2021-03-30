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Шерон Стоун заявила, що пластичний хірург збільшив їй груди без дозволу

Відома голлівудська акторка Шерон Стоун написала мемуари The Beauty of Living Twice, в яких описала знакові події свого життя. Зокрема, вона розповіла про випадок, коли пластичний хірург без згоди змінив розмір її грудей.

Вівторок, 30 березня 2021, 16:34

 

 

Про це повідомляє американський журнал People.

У книзі, яка надійшла у продаж  сьогодні, 30 березня, акторка розповіла про травматичний досвід. Так, у 2001 році акторка лягла під скальпель хірурга для видалення двох доброякісних пухлин великого розміру з молочних залоз. Після цього втручання акторка потребувала   пластичної  операції з реконструкції грудей.

Проте пластичний хірург вирішив на власний розсуд встановити  зірці силіконові імпланти.

“Коли з мене зняли бинти, я побачила, що мої груди більші на чашку. Лікар сказав, що вони краще підходять до розміру моїх стегон. Він змінив моє тіло без мого відома і згоди”, – заявила зірка.

За словами Стоун, лікар справді не  вважав себе винним та аргументував свій вчинок тим, що з великими грудьми їй буде краще.

Раніше стало відомо, що американська акторка й  колишня модель Шерон Стоун випустить мемуари про своє життя і кар’єру “The Beauty of Living Twice” (“Краса жити двічі”).

Теги: збільшення грудей, пластичний хірург, Шерон Стоун

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