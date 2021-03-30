Шерон Стоун заявила, що пластичний хірург збільшив їй груди без дозволу

Про це повідомляє американський журнал People.
У книзі, яка надійшла у продаж сьогодні, 30 березня, акторка розповіла про травматичний досвід. Так, у 2001 році акторка лягла під скальпель хірурга для видалення двох доброякісних пухлин великого розміру з молочних залоз. Після цього втручання акторка потребувала пластичної операції з реконструкції грудей.
Проте пластичний хірург вирішив на власний розсуд встановити зірці силіконові імпланти.
“Коли з мене зняли бинти, я побачила, що мої груди більші на чашку. Лікар сказав, що вони краще підходять до розміру моїх стегон. Він змінив моє тіло без мого відома і згоди”, – заявила зірка.
За словами Стоун, лікар справді не вважав себе винним та аргументував свій вчинок тим, що з великими грудьми їй буде краще.
Раніше стало відомо, що американська акторка й колишня модель Шерон Стоун випустить мемуари про своє життя і кар’єру “The Beauty of Living Twice” (“Краса жити двічі”).
- Раніше Шерон Стоун з’явилася напівоголеною в фотосесії Vogue.
- А ще Шерон Стоун заблокували на популярному сайті знайомств.
- Також Стоун заявила, що режисер обманом змусив її зняти спідню білизну для еротичної сцени в “Основному інстинкті”.