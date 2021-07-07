Про це повідомляє видання Page Six.

Очевидці помітили Шерон і репера на кількох побаченнях по всьому Лос-Анджелесу. Зокрема, минулого тижня вони відвідали заклади Delilah і The Highlight Room, де їх бачили танцюючими під хіп-хоп музику.

“У неї спекотне дівоче літо. Вони разом тусувалися. Вони танцювали під хіп-хоп. Кріс Браун теж був там”, – розповіло джерело видання.

RMR, який відомий тим, що у нього золоті зуби, і він не з’являється на публіці без балаклави, за словами інсайдера, “поважає її і думає, що вона крута як чорт”.

Він також додав, що вони провели останні кілька місяців разом.

Крім того, репер є великим шанувальником фільму “Казино”, в якому Стоун знялася в 1995 році.

“Вони на одній хвилі, це унікальна дружба”, – говорить джерело.

Також відомо, що RMR регулярно лайкає фотографій акторки в Instagram, в тому числі йому сподобалася одна з її акварельних робіт. Шерон, своєю чергою, коментує його публікації.

Представник репера RMR не відповів на запитання преси про відносини з акторкою, а Стоун відмовилася коментувати свої стосунки.